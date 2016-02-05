Тарабарова рассказала о конкуренции в национальном отборе на "Евровидение-2016"

Певица Светлана Тарабарова, рассказала о мотивах своего участия в национальном отборе на конкурс "Евровидение-2016".

Певица отметила, что главное в ее композиции "Ніколи знову" — проникновенный текст, пишет ТСН.

"Для меня "Евровидение" — не развлекательный конкурс. В этом году это — возможность рассказать Европе и миру о тех событиях, которые происходят в нашей стране. Я не могу молчать: в этом году я выпустила альбом "Вірю. Знаю", посвященный нашим защитникам. И там есть песня "Ніколи знову". Как вы знаете, восьмого мая весь мир чтит память людей, которые отдали свои жизни за свободу собственной Родины — то, что, к сожалению, происходит и сейчас. Я никогда не думала, что это повторится, но так и произошло. Поэтому на отборе на "Евровидение" я пою песню "Ніколи знову" — крик души каждого украинца, каждого человека на земле о самом главном — о том, что нам нужен мир, а потом уже будем развлекаться, петь веселые песни, танцевать. Кто-то говорит, что она неуместна, но я считаю, что молчать ни в коем случае нельзя. Когда ты молчишь, кто-то делает выбор за тебя", — сказала певица.

Тарабарова не считает для себя приоритетной победу на конкурсе, в случае, если поедет в Стокгольм от Украины. "Я не иду туда за победой, я иду туда, чтобы рассказать о реальных событиях. Не имеет значения, кто выиграет, мне важно, что эту песню услышат и увидят, что в Украине живут очень отзывчивые люди. Сидеть, прятаться и не участвовать в этом конкурсе я считаю неправильным", — поделилась размышлениями артистка.

Кроме того, Светлана рассказала об отношениях между конкурсантами нацотбора на "Евровидение" и озвучила своего главного "конкурента". "Атмосфера среди участников — невероятная. В этом году Константин Меладзе отобрал очень талантливую восемнадцатку музыкантов. Я не почувствовала особой конкуренции, ко мне все относятся хорошо. Мой главный конкурент — равнодушие и нежелание что-то менять в людях. Равнодушие — это единственное, что может остановить мой посыл", — убеждена Тарабарова.

Напомним, Меладзе объяснил, почему в отборе на "Евровидение" не участвует Брежнева.