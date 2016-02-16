О личной и творческой жизни Фаины Раневской снимут сериал

В этом году отмечается 120-летие со дня рождения известной актрисы Фаины Раневской.

В связи со столь знаменательной датой кампания Star Media запускает съемки 10-серийного фильма-байопика "Фаина".

Народная артистка СССР, трижды лауреат Сталинской премии Раневская запомнилась многим поколениям зрителей не только своими яркими ролями в кино ("Подкидыш", "Золушка", "Весна"), но и необычайной харизмой, чувством юмора и самоиронией.

"Вы знаете, что такое сниматься в кино? Представьте, что вы моетесь в бане, а туда приводят экскурсию", — сказала как-то актриса.

Идея сериала — рассказать и о личной жизни Фаины Раневской, драматизм которой заключался в том, что, посвятив всю свою жизнь творчеству и сцене и выбрав этот путь, она прошла его глубоко одиноким человеком. Как получилось, что любимица миллионов на самом деле всю свою жизнь была одна — ни мужа, ни семьи, ни детей. Единственным существом, скрашивавшим одиночество ее последних лет, был пёс Мальчик — подобранная на улице дворняжка.

Какой сложный творческий путь ей пришлось пройти от девочки, которую считали профнепригодной и неспособной, до величайшей артистки современности, ставшей народной, горячо любимой и почитаемой вот уже почти столетие. И какую цену за это ей пришлось заплатить.

В настоящий момент закончены кастинги, и создатели проекта готовятся к съемкам, которые начнутся уже весной 2016 года.

Фаину в молодые годы исполнит Мариэтта Цигаль-Полищук, дочь известной украинской актрисы Любови Полищук, в зрелые годы – Софья Письман. Любовь Орлову сыграет Ирина Гринёва, Павлу Вульф — Мария Порошина. Василия Качалова исполнит Владимир Симонов, Юрия Завадского — Сергей Барковский, отца Фаины — Кирилл Ваха.

Сценарий проекта написала Алина Семерякова ("Анна Герман", "Ящик Пандоры", "Трава под снегом" и другие) при участии Юрия Мороза ("Ликвидация", "Вольф Мессинг", "Братья Карамазовы", "Точка" и другие).

Напомним, украинский фильм "Танк" получил приз на "Берлинале".