Фонд Янковского и Центр А.Довженко в Берлине показали фильм о Донбассе

Вечером 20 февраля для украинских кинематографистов на 66-м Берлинском международном кинофестивале устроили прием и показ музыкального киноперформанса "Круг Дзиги. Одиннадцатый". Организаторами выступили Национальный центр Александра Довженко и Всеукраинский благотворительный фонд Игоря Янковского "Инициатива во имя будущего" при поддержке посольства Украины в ФРГ.

Киноперформанс в легендарном артхаусном кинотеатре Kino BABYLON посетило более 300 гостей, чтобы посмотреть фильм легендарного режиссера Дзиги Вертова "Одиннадцатый", посвященный индустриализации Донбасса. Картина была отреставрирована на базе Национального центра Александра Довженко в 2012 году. Показу фильма предшествовала демонстрация анимационного рекламного ролика, созданного в 1928 году вероятно аниматором Евгением Макаровым при участии самого Дзиги Вертова. Этот уникальный трейлер был случайно найден в Нидерландах только в начале 1990-х годов и в середине 2000-х годов передан в Украину.

По словам директора Национального центра А.Довженко Ивана Козленко, "Одиннадцатый" — первый эксперимент Вертова на пути реализации его программы изобретения отделенного от языка театра и литературы специфического языка кино, которая была завершена в его последующих авангардистских картинах.

Гости мероприятия так же активно общались в непринужденной обстановке с молодыми украинскими кинематографистами, которым Фонд Янковского выделил трэвел-гранты для поездки в Германию и участия в кинофестивале.

Открывая вечер, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник отметил выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа, который сделали режиссер Дзига Вертов и его брат оператор Михаил Кауфман. Он напомнил, что взлет их творчества произошел именно в Украине, где в 20-е годы прошлого века на базе только что открытой Киевской киностудии ВУФКУ они сняли свои лучшие 3 авангардных фильма.

Игорь Янковский, учредитель Фонда "Инициатива во имя будущего" рассказал о том, что его семья много лет строила заводы на Донбассе, развивала промышленность. "Мне особенно больно, что сейчас это все разрушается в результате военных действий на Востоке Украины. Чтобы понять масштабы трагедии необходимо посмотреть фильм 1928 года, посвященный индустриализации Донбасса. И очень важно, чтобы об этом знали за рубежом. Кроме того, Украина всегда была невероятно богата талантами. У нас есть чем гордиться в прошлом, и я уверен, будет чем гордиться в будущем" — отметил Янковский.

После этого зрители с воодушевлением начали просмотр необычно динамичного и яркого киноперфоманса, который сопровождался живой музыкой в исполнении известного композитора Антона Байбакова. Он и пианистка София Турта специально прилетели в Берлин, чтобы сыграть вживую на кинопоказе. Окончание показа ознаменовалось продолжительными аплодисментами.

Виктор Андрущенко