Alekseev назван открытием года на церемонии YUNA 2016

25 февраля в Киеве прошла церемония вручения музыкальной премии YUNA 2016.

Об этом сообщает Ivona.

Лауреатов премии YUNA 2016 определяло профессиональное жюри, в число которых вошли: программные директора радиостанций и телеканалов, музыкальные редакторы, обозреватели, критики, а также организаторы концертов и представители билетных операторов.

25 февраля украинские звезды собрались во Дворце Украина, чтобы продемонстрировать яркие наряды, покрасоваться перед фотографами, а главное — узнать, кто уйдет домой с главной музыкальной премией года.

Пятая церемония YUNA выбрала лучших в категориях:

Лучший соло-артист: Джамала

Лучший альбом: Джамала "Подих"

Лучший видеоклип: "Тримай" Кристина Соловий

Открытие года: Alekseev

Лучшая песня: "Злива" А. Хлывнюк, Джамала, Ріапобой

Лучший дуэт: "Злива" А. Хлывнюк, Джамала, Ріапобой

Лучший менеджмент артиста: Алексей Потапенко, Ирина Горовая (MOZGI Entertainment) — MOZGI, "Время и Стекло", "Потап и Настя"

Лучшая поп-группа: "Время и Стекло"

Лучшая рок-группа: "Океан Эльзы"

Лучший артист New Media: "Время и Стекло"

Событие года: "Скрябин. Концерт памяти"

Напомним, Адель стала победительницей в четырех категориях Brit Awards.