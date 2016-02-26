Alekseev назван открытием года на церемонии YUNA 2016

А Ивана Дорна — лучшим соло-артистом.
25 февраля в Киеве прошла церемония вручения музыкальной премии YUNA 2016.
Об этом сообщает Ivona.
Лауреатов премии YUNA 2016 определяло профессиональное жюри, в число которых вошли: программные директора радиостанций и телеканалов, музыкальные редакторы, обозреватели, критики, а также организаторы концертов и представители билетных операторов.
25 февраля украинские звезды собрались во Дворце Украина, чтобы продемонстрировать яркие наряды, покрасоваться перед фотографами, а главное — узнать, кто уйдет домой с главной музыкальной премией года.
Пятая церемония YUNA выбрала лучших в категориях:
Лучший соло-артист: Джамала
Лучший альбом: Джамала "Подих"
Лучший видеоклип: "Тримай" Кристина Соловий
Открытие года: Alekseev
Лучшая песня: "Злива" А. Хлывнюк, Джамала, Ріапобой
Лучший дуэт: "Злива" А. Хлывнюк, Джамала, Ріапобой
Лучший менеджмент артиста: Алексей Потапенко, Ирина Горовая (MOZGI Entertainment) — MOZGI, "Время и Стекло", "Потап и Настя"
Лучшая поп-группа: "Время и Стекло"
Лучшая рок-группа: "Океан Эльзы"
Лучший артист New Media: "Время и Стекло"
Событие года: "Скрябин. Концерт памяти"
Напомним, Адель стала победительницей в четырех категориях Brit Awards.