Тренер "Голосу країни-6" Тина Кароль встретилась с актерами сериала "Хозяйка"

1 марта 2016, 17:57

Певица оказалась преданной поклонницей сериала. 

Тина Кароль и Елена Стефанская

В понедельник, 29 февраля, в ресторане "Прага" состоялся пресс-бранч с актерами сериала "Хозяйка" и известной украинской певицей, тренером "Голосу країни-6" Тиной Кароль.

Ее песня "Сдаться ты всегда успеешь" стала саундтреком к 24-серийной драме "Хозяйка", которая идет с высокими цифрами с понедельника по четверг в 21.00 на "1+1".

Тина Кароль оказалась преданной поклонницей сериала и встретилась на чаепитие с актерами "Хозяйки" — Еленой Стефанской, которая исполнила главную роль хозяйки Алины Хмелевской, Сергеем Радченко (старший сын хозяйки Александр) и Александром Поповым (прокурор Кирилл). На встрече говорили не только о сюжетных перипетиях и успехах 24-серийной драмы "Хозяйка" производства "1+1 Production", но и обсудили в целом украинское сериальное производство.

"Меня очень сложно словить у телевизора, я смотрю только "Голос країни", "Рождественскую историю" и вот сейчас "Хозяйку". Песня "Сдаться ты всегда успеешь", которая стала саундтреком к сериалу, — не про страдания, она про преодоления всех невзгод, что очень совпадает с настроениями в сериале. Когда состоялась премьера драмы на "1+1", я как раз была на гастролях в Великобритании, мы переезжали из города в город, но каждый вечер я выстраивала свой график так, чтобы в 23.00 по британскому времени вместе со своей командой посмотреть сериал "Хозяйка", —  призналась певица Тина Кароль.

Во время чаепития актеры вспоминали курьезные моменты со съемок, обсуждали, чем отличается работа в кино и театре, где черпают вдохновение и рассказывали, как сдружились во время съемок сериала.

"В "Хозяйке" очень четко отображена реальная действительность, а в героях сериала многие зрители увидят себя и те события, которые происходят с каждым из нас. И тот выбор, перед которым оказывается Наташа Суворова — стать реальным злом или все-таки противостоять ему, — рано или поздно становиться перед многими. В драме показана и коррумпированная власть, и будни маленького украинского городка, и что самое главное люди — простые и настоящие. Нам достаточно комфортно работалось на площадке со всеми актерами и очень хорошо, что у молодых ребят есть сейчас возможность много сниматься, и это дает им силы, творческое вдохновение и успех", — комментирует Елена Стефанская, исполнительница главной роли в сериале "Хозяйка".

Популярность сериала "Хозяйка" набирает обороты. По результатам прошлой недели сериал возглавил ТОП самых рейтинговых продуктов будней. Средняя доля 4-х серий, которые выходили на прошлой неделе, составила 16,7%, сериал стал лидером слота по итогам прошлой недели. Общая аудитория сериала с момента начала показа превысила 22,5 млн человек (4+, вся Украина).

Сюжет близится к развязке, и совсем скоро зрители телеканала "1+1" узнают, сможет ли Наташа Суворова вернуть себе сына, победив сильную и властную хозяйку Алину Хмелевскую, сохранив при этом свое лицо и верность человеческим принципам.

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Тина Кароль Голосу країни-6 сериал Хозяйка Елена Стефанская
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