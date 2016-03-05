Крачковской могут установить памятник в образе Грицацуевой

В Москве готовятся проститься с актрисой Натальей Крачковской.

Об этом пишет Kleo.

Артистка скончалась накануне в одной из московских клиник.

Тем временем скульптор Алексей Благовестнов уже предложил создать памятник "королеве комедийного эпизода".

Благовестнов предлагает создать бронзовый памятник Натальи Леонидовны в образе мадам Грицацуевой. По словам скульптора, он видит памятник Крачковской как украшение сквера, но ни в коем случае не монумент.

"Я задумал вещь, которая будет отражать народную любовь к этой замечательной актрисе, — сказал журналистам Благовестнов. — Есть уже и набросок — здесь она в образе мадам Грицацуевой. Это скульптура для души, чтобы народ мог вспомнить, подумать о чем-то своем".

За свою кинокарьеру Крачковская снялась примерно в 90 фильмах. "Большой души был человек. Очень жаль, потому что ушла эпоха. Но мы не вольны решать судьбы. Она ушла и даже, наверное, не поняла, что случилось", — скорбит актриса Светлана Светличная.

Напомним, Михаил Кокшенов рассказал, почему называл Крачковскую "Кучей".