Украину на "Славянском базаре" представят подопечная Потапа и студентка-журналистка

В Киеве состоялся отбор на юбилейный фестиваль "Славянский базар", который пройдет с 14 по 18 июля этого года в Витебске.

В этом году нашу страну на конкурсе, который пройдет в рамках фестиваля, будут представлять два участника. По одному в старшей и младшей возрастной категориях.

В состав жюри вошли: известный композитор и продюсер Златы Огневич Михаил Некрасов, телережиссер Ирина Слепушова и народная артистка Украины Оксана Пекун. Возглавил жюри руководитель Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко.

На победу в младшей возрастной категории в этом году претендовали 32 участника, в старшей — 15. Жюри было непросто выбрать лучших, потому что за поездку в Витебск пришли бороться конкурсанты с высоким уровнем подготовки, прошедшие "боевое" крещение на многочисленных конкурсах и талант-шоу. В частности, среди участников отбора был экс-фабрикант Денис Любимов, финалисты Х-фактора Владислав Курасов и Кирилл Каплуновский. Что любопытно, что в песенном конкурсе участвовала даже советник главы райадминистарции Василькова Янина Орлова. География участников конкурса тоже очень широкая — на него съехались представители практически всех регионов Украины.

"В этом году нам вновь пришлось непросто", — говорит председатель жюри народный артист Украины Анатолий Соловьяненко, — "Украина богата талантами. А нам предстояло выбрать всего по одному артисту в каждой категории. Поэтому при выборе представителя от Украины мы старались ориентироваться прежде всего на индивидуальность исполнителей. Потому что среди ребят очень много одаренных, с хорошими голосами и привлекательной внешностью. К сожалению, многие из них выбрали путь подражания какому-то кумиру. А копия в любом виде искусства не имеет цены оригинала. Это певцы для дня рождения, праздника, но не певцы, которые могут стать лидерами. Некоторые конкурсанты не смоги подобрать для себя удачно репертуар".

В результате совещания жюри остановило свой выбор в младшей возрастной категории на 10-летней Екатерине Манузиной из города Белая Церковь.

А вот в старшей возрастной категории жюри выбрало двадцатиоднолетнюю киевлянку, студентку факультета журналистика Киевского национального университета имени Шевченко, выступающую под творческим псевдонимом Мариетта Вэйс. Настоящее имя — Мариетта Иванова. На сегодняшний день артистка выпустила четыре сольных альбома.

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