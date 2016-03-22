Игорь Янковский: "Через рисунки наших детей мы хотим показать всему миру стремление украинского народа"

Тема конкурса в этом году "УКРАИНА: ПУТЬ К МИРУ!". По словам организаторов конкурса, эта тема отражает стремление всего украинского народа к миру и благополучию в нашем государстве. Не случайно тема Конкурса детского рисунка совпадает с тематикой Конкурса короткометражных фильмов, который Игорь Янковский инициировал в конце прошлого года.

К участию в Конкурсе рисунка приглашаются дети в возрасте от 5 до 17 лет со всех регионов Украины, принимаются художественные произведения детского изобразительного искусства, выполненные в разной технике на бумаге форматом А2 и А3. Прием работ будет продолжаться два месяца — с 16 марта по 16 мая 2016 года. По итогам IV Всеукраинского конкурса детского художественного творчества, победители будут награждены ценными призами. Работы финалистов войдут в подборку картин-иллюстраций календаря на 2017 год, также из них будет сформирована передвижная выставка, которую увидят как в Украине, так и за рубежом.

Выступая на пресс-конференции, посвященной открытию конкурса, основатель благотворительного фонда Игорь Янковский отметил, что за три последних года профессиональное жюри получило более двух с половиной тысяч работ молодых художников. Это свидетельствует о том, что талантливых и творческих детей в Украине очень много. "Уверен, что тема конкурса вызовет большой интерес у молодых украинцев. Знаю, что наши дети в своих рисунках смогут ярко, четко и многообразно передать свою мирную позицию, свои мечты и взгляды на то, как надо строить мирную жизнь в Украине", — сказал Игорь Янковский.

Победительница первого конкурса рисунка, который состоялся три года назад, Владислава Гречкосий, поблагодарила Игоря Янковского за организацию подобного творческого конкурса, который может сыграть важную роль в становлении будущего художника: "Я, обычная ученица, была поражена тем, что в 2013 году смогла в честном соревновании одержать победу в этом конкурсе. Это придало мне больше уверенности в своих собственных силах и работах".

Мария Зволинская, победительница III Всеукраинского конкурса рисунка также поделилась своими впечатлениями и ценным опытом от участия в конкурсе: "Когда я приняла решение участвовать в программе, для меня очень важным было ответить на вопрос: смогу ли я достичь чего-то самостоятельно? Эта победа стала важным событием в моей жизни, которое укрепило веру в собственные силы и открыло целый мир новых, позитивных переживаний".

Напомним, что произведения молодых украинских художников, участвовавших в прошлогодних конкурсах, благодаря усилиям Фонда Игоря Янковского были представлены широкой аудитории в мировых столицах — Культурном центре Украины в Париже, на Экономическом Форуме в Польше, в здании Европарламента в Брюсселе и в здании ООН в Нью-Йорке.

Андрей Ткаченко