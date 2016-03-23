28 марта на канале "1+1" стартует сериал "Мамочки"

28 марта в 21:00 на канале "1+1" состоится премьера комедийного сериала "Мамочки" — истории о том, как резко меняется жизнь женщины, когда на смену ночным вечеринкам приходят подгузники.

"Мамочки" — это продукт совместного производства "Sister's production", "IQ Production" и "Yellow, Black and White", снятый по заказу телеканала "1+1".

В основе сюжета лирической комедии — история трёх подруг Ани, Юли и Вики.

Аня - новоиспечённая мама десятимесячного сына, которая только начинает сталкиваться с проблемами материнства и супружеской жизни. Иногда кажется, что, если бы не советы подруг, она бы сошла с ума от беспомощности.

"Аню в какой-то степени можно назвать "сумасшедшей мамочкой". Я очень хорошо понимаю свою героиню, так как сама в жизни прошла через это", — рассказывает Елена Николаева, которая сыграла роль Ани.

Юля - мать троих детей, которую настолько сильно поглощает семейный быт, что на себя у неё давно нет ни сил, ни времени. Она считает, что знает абсолютно всё о детях, мужчинах и отношениях.

"Моя героиня — мать троих детей, у которой четвертым ребенком является муж. И все вопросы в своей семье она вынуждена решать сама. Но самое интересное, что ей это нравится. Мне импонирует мой персонаж тем, что, несмотря на домашние хлопоты, она не лишена профессиональных амбиций и находит в себе силы бороться за право заниматься любимым делом, выживая в этом непростом мире", — отмечает актриса Светлана Колпакова, исполнившая в сериале роль Юли.

Вика — одинокая девушка "в поиске".

"Вика — поразительная женщина. Упорству и напористости моей героини могут позавидовать многие, в том числе и я. На пути у Вики довольно часто случаются трудности и препятствия, но они ее не ломают, а наоборот делают сильной. Главной целью моей героини является создание семьи. К выбору единственного спутника жизни Вика подходит довольно тщательно и изысканно. Действует по принципу: "в бою все средства хороши", — говорит Александра Булычева, сыгравшая в комедии Вику.

В сериале также снимаются Сергей Лавыгин, Владимир Жеребцов, Александр Ратников и другие.