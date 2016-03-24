Макаревич тонко потролил российское "вставание с колен"

Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич показал статистику, характеризующую "вставание России с колен".

Соответствующие данные он опубликовал на своей странице в Facebook.

Если верить статистике, то за последние 20 лет в России открыто 20 000 православных храмов и закрыто 23 000 школ.

Также там отмечается, что при Путине в России закрыли 4 800 поликлиник и столько же больниц.

Иронический пост музыканта собрал 1,6 тысяч лайков в соцсети и около 450 перепостов.

Читатели сразу активно начали комментировать информацию.

"В "сытые" годы Путина хорошо с друзьями-миллиардерами и олигархами, но плохо с больницами и школами!", — прокомментировал Misha Ledorubov.

"НКВД народ не любит, чем его меньше, тем лучше", — ехидничает Tamila Savitskaya.

"Обама,что же ты натворил!", — иронизирует Sergiy Torgalo.

"В Подмосковье позавчера Минстрой официально предложил строительство всей социалки спихнуть на дольщиков. Не понятно, зачем вообще мы налоги платим", — удивляется Борис Цейтлин.

Напомним, Макаревич обвинил представителей Кремля в срыве его концерта.