Макаревич тонко потролил российское "вставание с колен"

Читатели сразу активно начали комментировать информацию.
Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич показал статистику, характеризующую "вставание России с колен".
Соответствующие данные он опубликовал на своей странице в Facebook.
Если верить статистике, то за последние 20 лет в России открыто 20 000 православных храмов и закрыто 23 000 школ.
Также там отмечается, что при Путине в России закрыли 4 800 поликлиник и столько же больниц.
Иронический пост музыканта собрал 1,6 тысяч лайков в соцсети и около 450 перепостов.
Опубліковано Андреєм Макаревичем 23 березень 2016 р.
Читатели сразу активно начали комментировать информацию.
"В "сытые" годы Путина хорошо с друзьями-миллиардерами и олигархами, но плохо с больницами и школами!", — прокомментировал Misha Ledorubov.
"НКВД народ не любит, чем его меньше, тем лучше", — ехидничает Tamila Savitskaya.
"Обама,что же ты натворил!", — иронизирует Sergiy Torgalo.
"В Подмосковье позавчера Минстрой официально предложил строительство всей социалки спихнуть на дольщиков. Не понятно, зачем вообще мы налоги платим", — удивляется Борис Цейтлин.
Напомним, Макаревич обвинил представителей Кремля в срыве его концерта.