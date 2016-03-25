Павел Табаков спел хит свадеб и вечеринок

Певец Павел Табаков не частый гость на корпоративах и закрытых вечеринках, но его новая песня "Тільки ти моя" имеет все шансы стать хитом всех свадеб.

Об этом певец рассуждал на чате в "Главреде".

"Когда мы снимали клип на песню "Тільки ти моя", известный музыкант и композитор Сергей Пидкаура сразу сделал прогноз на эту песню: "Это будет хит всех вечеринок и свадеб на долгие годы", — поделился Табаков.

Также певец признался, что его песня "Я не можу тебе забути" фактически автобиографическая и ее очень любит петь его маленькая дочь. "По сути, да, автобиографическая. Хотя слова написала моя подруга. Но я отбираю тексты, которые мне близки по жизни. Однако не буду рассказывать всех историй, кого я не могу забыть. Теперь, когда я езжу на гастроли, моя маленькая доченька звонит и поет мне эту песню: "Я не можу тебе забути. Я не можу тебе забути. Ані дихати, ані жити. Я не можу тебе не любити", — рассказал певец.

Напомним, Павел Табаков оценил шансы Джамалы на "Евровидении".