Эрос Рамазотти отменил концерты в России

Знаменитый певец Эрос Рамазотти не будет выступать в России.

Об этом сообщает ТАСС.

По сообщению продюсерской компании, которая занималась организацией концерта певца Эроса Рамазотти, российский организатор не выполнил обязательства, и теперь компания может подать на него в суд.

Источник передает, что продюсерская компания высказала сожаления, что после проведения концерта в Беларуси, в Минске, 26 марта, вынуждена сообщить о прерывании турне и отмене шоу Эроса Рамазотти в Эстонии, РФ и Армении по причине нарушения договорных обязательств российским организатором турне в указанных странах — ООО "Глобальные коммуникации".

По сообщению продюсерской компании, российский организатор неоднократно нарушал согласованные денежные обязательства, предназначенные на покрытие расходов на проведение шоу Рамазотти на высоком международном уровне.

Теперь компания оставляет за собой право подать в суд на российского организатора.

Концерты Рамазотти в Москве должны были состояться 2 и 3 апреля в "Крокус Сити Холле".

Напомним, итальянский тенор Алессандро Сафина отменил концерт в оккупированном Крыму.