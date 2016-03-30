Британцы назвали лучшую песню всех времен

Лучшей песней всех времен стала композиция Wonderwall британской группы Oasis.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Четыре сингла группы заняли первые позиции в рейтинге.

С инициативой определить лучшую песню всех времен выступила местная радиостанция Radio X. По мнению 50-ти тысяч слушателей, которые приняли участие в опросе, именно трек группы Oasis Wonderwall является лучшей британской песней.

В рейтинге Топ-20 группе Oasis принадлежат места с первого по четвертое.

Как сообщает, слушатели также выбрали полюбившиеся композиции Дэвида Боуи, The Rolling Stones, The Beatles и Queen.

Напомним, британский музыкальный блог составил топ-10 украинских треков.