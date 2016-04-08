Мария Бурмака объяснила, почему именно Джамала должна представлять Украину на "Евровидении"

Украинка Джамала (Сусана Джамаладинова) должна представлять нашу страну на "Евровидении", поскольку она, в частности, прекрасная певица, а ее песня "1944" — история крымскотатарского народа.

Об этом народная артистка Украины, исполнительница Мария Бурмака рассказала на чате в "Главреде".

В то же время она выразила мнение, что участие вокалистки в европейском конкурсе имеет очень большое значение.

"Во-первых, она — прекрасная певица. Во-вторых, она — крымская татарка, которая представляет Украину. А, в-третьих, ее песня — это ее личная история и история целого народа", — отметила собеседница издания.

По ее словам, для самой Джамалы очень важно выступить на "Евровидении" и рассказать о своей боли миру. "Для меня, как ее соотечественницы, это очень важно также, потому что Крым — это Украина, а ее боль — это и моя боль", — добавила Бурмака.

"Поймет это Европа или не поймет, это уже вопрос второй. Но то, что все ведущие газеты мира написали о Джамале и о реакции Москвы на ее песню — это уже победа", — считает народная артистка нашей страны.

Напомним, ранее директор Центра исследования проблем гражданского общества, политолог Виталий Кулик заявил, что песня Джамалы для "Евровидения" является демонстрацией сопротивления крымскотатарского народа и Украины агрессии России в Крыму.