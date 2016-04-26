Умер выдающийся деятель украинской культуры

Скончался заслуженный работник культуры и заслуженный деятель искусств Украины, директор-распорядитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Даниил Данилович Федоряченко.

Об этом пишет 112.ua.

"Это человек-легенда, которого судьба провела по урагану ХХ века, позволила выжить и щедро наградила близким знакомством со многими известными людьми эпохи... Дала возможность до 90 лет работать в коллективе франковцев, которым он очень гордился", — сказано в сообщении на странице театра в Facebook.

Федоряченко был награжден многочисленными правительственными наградами, грамотами, медалями, почетными званиями.

Трудовую деятельность Федоряченко начал в 1937 году помощником библиотекаря в библиотеке Академии Наук УССР, сообщается на сайте театра. После мобилизации из Советской армии в 1946-48 гг. учился в драматической студии при Киевском академическом театре им. И. Франко. Одновременно с обучением в этом же театре работал актером. По окончании актерской студии при театре им. И. Франко, он начал работать на сцене франковцев под руководством Гната Юры.

С 50-х годов Федоряченко посвятил свою жизнь и свой талант художественно-организаторской работе: работал заместителем директора русского драматического театра имени Леси Украинки, театра оперы и балета им. Т. Г. Шевченко. Более четырех десятилетий — с 1978 года — Федоряченко щедро отдавал свои знания, первоклассный практический опыт театру им. И. Франко. 1978 г. стал качественно новым подсчетом в творческой деятельности франковцев, которые с приходом нового художественного руководителя С. В. Данченко начали приобретать большой художественный вес и авторитет. И несомненная заслуга в этом Федоряченко, который в должности директора-распорядителя внес значительный вклад в обеспечение стабильного ритма работы коллектива, выхода его на международную арену. Даниил Данилович участвовал в организации и проведении зарубежных гастролей первого театра Украины в США, бывшей Югославии, Болгарии, Польши, Австрии, Германии, а также выступлений франковцев в Москве, Санкт-Петербурге, Минске и др.

Напомним, в Москве скончался актер Альберт Филозов.