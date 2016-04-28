Победителями конкурса короткометражек стали фильмы о творчестве, любви и светлом будущем Украины — Игорь Янковский

17 ноября 2015 года меценат Игорь Янковский объявил о начале конкурса короткометражных фильмов "Украина. Путь к миру!", который стал платформой, где молодые украинские режиссеры смогли высказать свою гражданскую позицию. 25 апреля в Киеве состоялось подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей.

В течение пяти месяцев приема конкурсных работ организаторы мероприятия получили большое количество фильмов изо всех уголков Украины, целых 145 картин! Это, по словам Янковского, говорит о значительном творческом потенциале молодежи, которая хочет творить действительно положительное кино, наполненное оптимизмом и надеждой, даже в непростых для нашей страны условиях.

Открывая церемонию награждения, Янковский рассказал о главной цели проведения Конкурса короткометражек: "Мне кажется очень важным четко обозначить те нити, которые объединяют Восток и Запад, Север и Юг Украины. Ведь на самом деле у нас гораздо больше того, что нас связывает, чем того, что разъединяет. Я надеюсь, что новый Конкурс станет той платформой, с помощью которой молодые режиссеры смогут выразить свою гражданскую позицию и снимать фильмы о новой Украине".

Глава Госкино Филипп Ильенко, выступая в качестве гостя, добавил: "Именно благодаря "короткому метру" в 90-х и в начале 2000-х годов украинский кинематограф выжил и получил возможность развиваться сегодня. Благодаря подобным работам молодых художников мы сможем создать новые культурные символы и архетипы, которые отражали бы нашу индивидуальность, сделали бы нас более интересными остальному миру".

Победителей конкурса короткометражных фильмов определило профессиональное жюри, в состав которого вошли креативный продюсер телеканала "Украина" Елена Канишевская, директор-президент телеканала ICTV Александр Богуцкий, известный кино-продюсер Олег Кохан и руководитель Отдела культурной дипломатии МИД Украины Ольга Жук. Председателем жюри стал генеральный директор Национального центра Довженко — Иван Козленко.

Первое место, по решению жюри, заняла ироничная и добрая картина "Скажи кукуруза", режиссер которой, Валерия Кальченко, получила главный приз в размере 100 тыс. грн. на дальнейшую реализацию своих проектов. Финалистами конкурса также стали комедийные фильмы "Кто подставил Кима Кузина?" Антонио Лукича и "Голден лав" Павла Острикова, занявшие третье и второе места соответственно. Победителем в номинации "Зрительские симпатии" стала фантастическая картина "Тот, кто научил нас летать" Владимира Власенко.

На основе работ финалистов будет создана подборка короткометражных фильмов для их показов во всех регионах Украины и за рубежом. В частности, Игорь Янковский анонсировал презентацию работ финалистов конкурса в рамках 69 Каннского кинофестиваля, куда планирует привезти десять молодых украинских кинематографистов.

Анастасия Бахмутова