Победителями конкурса короткометражек стали фильмы о творчестве, любви и светлом будущем Украины — Игорь Янковский

28 апреля 2016, 10:53

За пять месяцев организаторы получили 145 картин изо всех уголков Украины.

Награждение победителя: Глава жюри Иван Козленко, актриса Марта Коссаковска (в центре) и Игорь Янковский

17 ноября 2015 года меценат Игорь Янковский объявил о начале конкурса короткометражных фильмов "Украина. Путь к миру!", который стал платформой, где молодые украинские режиссеры смогли высказать свою гражданскую позицию. 25 апреля в Киеве состоялось подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей.

В течение пяти месяцев приема конкурсных работ организаторы мероприятия получили большое количество фильмов изо всех уголков Украины, целых 145 картин!  Это, по словам Янковского, говорит о значительном творческом потенциале молодежи, которая хочет творить действительно положительное кино, наполненное оптимизмом и надеждой, даже в непростых для нашей страны условиях.

Игорь Янковский рассказывает о цели проведения конкурса

Открывая церемонию награждения, Янковский рассказал о главной цели проведения Конкурса короткометражек: "Мне кажется очень важным четко обозначить те нити, которые объединяют Восток и Запад, Север и Юг Украины. Ведь на самом деле у нас гораздо больше того, что нас связывает, чем того, что разъединяет. Я надеюсь, что новый Конкурс станет той платформой, с помощью которой молодые режиссеры смогут выразить свою гражданскую позицию и снимать фильмы о новой Украине".

Глава Госкино Филипп Ильенко, выступая в качестве гостя, добавил: "Именно благодаря "короткому метру" в 90-х и в начале 2000-х годов украинский кинематограф выжил и получил возможность развиваться сегодня. Благодаря подобным работам молодых художников мы сможем создать новые культурные символы и архетипы, которые отражали бы нашу индивидуальность, сделали бы нас более интересными остальному миру".

Глава Госкино Украины Филипп Ильенко

Победителей конкурса короткометражных фильмов определило профессиональное жюри, в состав которого вошли  креативный продюсер телеканала "Украина" Елена Канишевская, директор-президент телеканала ICTV Александр Богуцкий, известный кино-продюсер Олег Кохан и руководитель Отдела культурной дипломатии МИД Украины Ольга Жук. Председателем жюри стал генеральный директор Национального центра Довженко — Иван Козленко.

Зрительский зал конкурса

Первое место, по решению жюри, заняла ироничная и добрая картина "Скажи кукуруза", режиссер которой, Валерия Кальченко, получила главный приз в размере 100 тыс. грн. на дальнейшую реализацию своих проектов. Финалистами конкурса также стали комедийные фильмы "Кто подставил Кима Кузина?" Антонио Лукича и "Голден лав" Павла Острикова, занявшие третье и второе места соответственно. Победителем в номинации "Зрительские симпатии" стала фантастическая картина "Тот, кто научил нас летать" Владимира Власенко.

Празднование результатов церемонии награждения

На основе работ финалистов будет создана подборка короткометражных фильмов для их показов во всех регионах Украины и за рубежом. В частности, Игорь Янковский анонсировал презентацию работ финалистов конкурса в рамках 69 Каннского кинофестиваля, куда планирует привезти десять молодых украинских кинематографистов.

Анастасия Бахмутова

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