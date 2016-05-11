Начался чат с арт-продюсером, участником фестиваля Burning Man Александром Новиченковым

13 мая, в 12.00, на сайте "Главред" состоится чат с арт-продюсером, работающим в различных сферах искусства, начиная от короткометражных фильмов для Каннского кинофестиваля и заканчивая мировыми арт-проектами, Александром Новиченковым.

В 2015 году он принял участие в международном фестивале Burning Man (штат Невада) в составе украинской команды с арт-объектом "Love" в качестве продюсера.

Кроме того, Александр занимается колоризацией черно-белых фильмов, работает с ведущими мировыми художниками, которые пришли в мир кино с фильмов "Титаник", "Куда приводят мечты" и т.д.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.