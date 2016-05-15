Украинский писатель: успех Джамалы — это победа искусства над попсой

Поставив украинскую певицу Джамалу на первое место на конкурсе Евровидения-2016, европейцы проявили солидарность с Украиной.

Об этом сказал заместитель председателя национального союза писателей Владимир Шовкошитный в комментарии Gazeta.ua.

"Успех Джамалы — это победа искусства над попсой, вокала над шоу. По вокальному мастерству ей не было равных. Джамала вообще феномен, потому что сумела передать трагедию своего народа средствами искусства. Это что-то невероятное. Я как поэт и автор многих песенных текстов всегда проверяю подлинность песни по одному критерию: потрясает она или нет. Когда Джамала спела еще на отборочном конкурсе в Украине, я от первой до последней ноты сидел с мурашками на спине. Ее победа такая же настоящая, как и Русланы в 2004 году", — говорит писатель.

Поставив Джамалу на первое место, европейцы проявили солидарность с Украиной, подчеркивает Шовкошитный.

"Россияне всегда вокруг Евровидения ведут свои игрища. Раздают в разных странах мобильные телефоны, с которых должны отправить только одно сообщение за их участника. После Революции Достоинства за два года Украина уже немного надоела европейцам. Потому что нас надо все время поддерживать, давать деньги. А с русскими было так хорошо: они валили на курорты, оставляли там кучу денег. А здесь Европа проявила солидарность с Украиной и выразила моральную поддержку украинцам. Показала Кремлю, что она не повелась на материальные блага и поддерживает ценности. Не так часто Европа между ценностями и ценой выбирает первое", — говорит писатель.

По его мнению, успех певицы важен для сплочения украинской нации.

"Это успех, которого Украина не знала давно. И хорошо, что Джамала — представитель народа, который дважды пострадал от исторической несправедливости. Крымские татары больше, чем украинцы в Крыму, показали во время российской интервенции, что они граждане Украины. Стали примером того, как надо бороться за свою свободу и независимость. Они — один из четырех коренных этносов Украины. У татар, гагаузов, украинцев и караимов нет другой исторической Родины. Эта победа должна работать на сплочение украинской нации ", — убежден Шовкошитный.

Как известно западных СМИ активно отреагировали на невероятную победу украинской певицы Джамалы на конкурсе Евровидение 2016.