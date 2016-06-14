Музыкант о русском роке: такого понятия не различаю

Отдельно такого понятия, как "русский рок" не существует.

Об этом заявил лидер рок-группы "Веремій", музыкант Виталий Калиниченко на чате в "Главреде".

"К русскому року я отношусь так же, как и ко всей остальной музыке этого мира", — сказал артист.

"Вообще не различаю такого понятия как "русский рок". Но, без сомнения, много рок- исполнителей этого государства имели на меня большое влияние в детстве по той причине, что эта музыка звучала повсюду, и очень было мало украинской музыки в эфирах. На меня большое влияние имели такие исполнители, как "Кино", "Наутилус", ДДТ и певица Земфира", — поделился Веремий.

Напомним, на концерте ДДТ в память о жертвах A321 зал встал на колени.