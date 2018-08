В США скончался гитарист Элвиса Пресли

В Нэшвилле (США) на 85 году жизни умер известный рок-гитарист Скотти Мур, который играл на выступлениях американского певца Элвиса Пресли.

Об этом пишет Лента.ру, ссылаясь на данные Reuters.

В то же время издание уточнило, что тот скончался после нескольких месяцев болезни.

"Как музыканта я считаю его одним из основателей рок-н-ролла из-за гитарных соло, которые он придумал", — приводит Русская служба ВВС слова его друга и биографа Джеймса Дикерсона.

Скотти Мур родился 27 декабря 1931 года в Гэдсене (США, штат Теннесси), начал играть на гитаре в восемь лет, в 1954 году был принят на работу в группу Blue Moon Boys продюсера Сэма Филлипса, обеспечивавшую музыкальное сопровождение выступлений Элвиса Пресли.

В нее также входили басист Билл Блэк и барабанщик Ди Джей Фонтана, их совместное с певцом творчество обеспечило последнему титул "короля рок-н-ролла". Мур, в частности, играл для первого хита Пресли That's all right, музыкант был введен в Зал славы рок-н-ролла в 2000-м году.

Ранее стало известно, что в США на 58-м году жизни скончался американский певец Принс Роджерс Нельсон, он является легендой 90-х годов прошлого столетия. Правоохранители считают, что исполнитель мог умереть в результате передозировки опиатами.