Киево-Печерская лавра и София остались под защитой ЮНЕСКО

Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) оставило Киево-Печерскую лавру и Софийский собор в списке объектов всемирного наследия.

Об этом сообщил заместитель главы столичной госадминистрации Алексей Резников в Facebook.

"К Киеву действительно было много вопросов, к счастью, без дела не сидели все это время, и парировать было чем. Не красивыми обещаниями едины, а реальным фактажом. Не успели спросить о положении дел в Десятинном переулке — ответ вы все знаете. Лишние этажи снесены, здание приведено в соответствие с требованиям. Дошли до Гончара, 17/23, а у нас уже и разрешение аннулировано, и Киевсовет сегодня своим решением обязал застройщика не шутить и демонтировать надстроенные метры", — написал он.

"Очень горячее обсуждение было. Остро стоял вопрос о внесении "Софии Киевской" и Лавры в перечень объектов, которые находятся под угрозой. Мы получили предупреждение, но смогли отстоять свое место в списке всемирного наследия ЮНЕСКО", — сообщают 112 Украина со ссылкой на "Українські новини" со ссылкой на пресс-службу Резникова.

Резников также сообщил, что в резолюции организации содержится требование освободить буферную зону от наружной рекламы.

Отметим, в конце декабря 2015 г. стало известно, что Софийская колокольня отклонилась от своей оси на 125 мм и имеет тенденцию к движению.

Напомним, в июле 2015 года на сессии ЮНЕСКО была принята резолюция по Украине с требованием снизить этажность высоток в буферной зоне Софии Киевской. В первую очередь, речь шла о многоэтажных новостройках по адресам Десятинный пер., 3/5 и ул. Олеся Гончара, 17/23.

Ранее активисты и представители ЮНЕСКО неоднократно обращали внимание, что строительство компанией "Инвестиционно-строительная группа" жилого комплекса Fresco Sofia по ул. Гончара, 17-23 в Шевченковском районе нарушает границы буферной зоны "Софии Киевской".



В частности, высотность здания превышала градостроительные нормы, в связи с чем была вероятность того, что на сессии ЮНЕСКО 10 июля Национальный заповедник "София Киевская" мог быть исключен из перечня объектов культурного наследия ЮНЕСКО.



