Таисия Повалий показала эксклюзивное фото с Софией Ротару

Певица Таисия Повалий решила поделиться с поклонникам эксклюзивным фото.

Она выставила у себя на странице в Instagram снимок с Софией Ротару.

В такой способ артистка поздравила свою коллегу с днем рождения. 7 августа певице исполнилось 69 лет.

Повалий опубликовала совестный снимок с Ротару. На снимке Таисия в наряде со смелым декольте позирует в компании именинницы.

"Любимая наша София Михайловна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Ваш уникальный голос волнует миллионы людей во всем мире! Гордимся и восхищаемся Вами, дорогая наша Королева! Всегда Ваши Тая и Игорь", — подписала кадр звезда.

Напомним, соблазнительная Даша Астафьева в день рождения принимала поздравления в постели.