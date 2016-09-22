Сценарист "Столетия Якова" рассказал, как адаптировал украинский бестселлер для экранизации

Уже 30 сентября в 20:15 в эфире канала "1+1" состоится премьера эпической драмы "Столетие Якова" по одноименному роману-лауреату литературной премии "Коронация слова" Владимира Лиса.

В основе сюжета — история Украины глазами волынского крестьянина-долгожителя Якова Меха.

Он родился еще во времена Российской империи, а старость встречает в современной независимой Украине. В его судьбе — войны, плен и потеря близких, но ее главный итог — сохранение человечности и способности любить.

Над сценарием 4-серийной драмы работал известный писатель и сценарист Андрей Кокотюха.

"Каждый раз, адаптируя романы коллег для фильмов или сериалов, очень волнуюсь. Ответственность огромная. Предполагаю, что автору наперёд может не нравиться результат — для писателя каждое слово в произведении – сакральное, что-то означает часто очень личное. Книга и фильм — два отдельных художественных произведения. Первоочередным в "Столетии Якова" для меня было сохранение заложенной в произведение идеи", — отмечает Кокотюха.

По его словам, в сценарии максимально использовано то, что есть в первоисточнике, также в экранизации появятся и новые сюжетные линии: "Роман стремительный, при этом — почти без диалогов. Поэтому события, описанные Владимиром Лисом, нужно было останавливать, делить на эпизоды и населять персонажами. Подавляющее большинство диалогов написаны с нуля, хотя также максимально использовано то, что есть в первоисточнике. Традиционно самое сложное для меня - работа над любовными линиями и связанными с ними эпизодами. В экранизации в судьбе Якова будет две ключевых женщины — любимая Ульяна, отданная чужому, и Зося, чужая, которая стала любимой".

Интересно, что главного героя — Якова Меха — сыграют два актера. В молодом возрасте — Роман Луцкий, в зрелом — народный артист Украины Станислав Боклан.

В драме также сыграют украинские актеры Людмила Загорская, Олег Примогенов, Андрей Саминин, Наталья Доля, Александр Печерица и Анна Топчий, а также победитель детского талант-шоу "Маленькі гігангти" Женя Лебедин.

Напомним, песня "Океану Ельзи" стала саундтреком к украинскому фильму "Столетие Якова".