Ада Роговцева с дочкой и внучкой приняла участие этнической фотосессии

Легендарная актриса кино и театра присоединилась к 16 украинским звездам, которые приняли участие в фотосъемках для благотворительного календаря "Щирі", посвященного традиционному украинскому костюму.

"Благодаря своим ролям и активной общественной позиции Ада Николаевна является настоящим символом Украины, ― говорит организатор проекта, Наталья Кравец. ― Более того, она с юности коллекционирует украинскую одежду и поддерживает национальные традиции в своей семье. Когда Ада Николаевна согласилась на съемку не одна, а с дочкой и внучкой, перед нами встала непростая задача ― подобрать три равнозначных костюма из одного региона для женщин разного возраста".

Ада Роговцева вместе с дочерью, актрисой Катериной Степанковой, и внучкой Дашей позировали в костюмах Черниговского региона конца XIX ― начала ХХ века.

"Визитной карточкой черниговского костюма в это время были намитки ― рушникообразные головные уборы длиной до 3-4 метров и шириной 50-75 сантиметров, ― говорят стилисты съемки Антонина Белинская и Маричка Квитка (Украинский Институт Истории Моды). ― На Черниговщине женщины умели повязывать их разными способами: в одном селе насчитывалось до 5-7 способов. Намитки ― один из самых архаичных элементов украинского наряда. За счет тонкой белой ткани они создавали светлый и легкий образ: спадали на спину и будто окрыляли женщину. К слову, на Западной Украине традиция намиток прожила дольше всего: там женщины до сих пор умеют их повязывать".

"Мне захотелось, чтобы в "Щирих", таком изысканном и серьезном проекте, показали три поколения моей семьи, три поколения тех, кто верен Украине всем своим естеством, ― говорит Ада Роговцева. ― Вышиванка была со мной всю мою сознательную жизнь. С детства меня сопровождала фотография мамы в украинском костюме. Я увидела ее впервые лет в восемь ― тогда была оккупация, война, голод-холод, рвань. Это фотография с мамой в роскошном венке меня заворожила, она была будто из другого мира. Я берегу ее, она до сих пор висит у меня на стене. Потом, в 18 лет, я уже примеряла украинский костюм на себя ― играла наймичку в "Фата Моргана". Дальше были элементы украинского наряда в роли Мавки Полевой в "Лісовій пісні" Леси Украинки, роль в "Котигорошку". Когда я ездила по Украине, всегда заходила на базар и покупала себе украинскую сорочку или рушник. У меня дома даже стоял большой сундук с украинским скарбом ― очень много бус, сорочек, рушников. Сейчас в нашей семье есть традиция ― на все праздники надевать украинское. Помню, мы встречали Новый год в Карпатах с семьей и друзьями, и моему внуку было всего полгодика, но даже он был в вышиванке".

Напомним, украинские звезды снялись в украинских национальных костюмах.