Военные журналисты рассказали, что думают о новом законопроекте о языковой политике

"Языковой вопрос" — это далеко не первоочередная проблема в Украине. Но в ситуации, когда идет война с Россией, русский язык должен быть отделен от государственного.

Об этом заявили военный журналист, ведущий проекта "Стежками війни" Андрей Стельмах и режиссер этого телепроекта Иван Магда на чате в "Главреде".

По словам журналиста Андрея Стельмаха, вопрос языка — это не столько проблема украинцев при общении, сколько повод для политиков разделить и навязать людям какие-то дискуссии.

"Учитывая, что я сам из Львова, по стандарту, как львовянин, я должен выступать исключительно за украинский язык. Но в ситуации, которая сложилась сегодня, я считаю, что это далеко не первоочередная проблема... На передовой нет разделения между людьми, которые говорят на русском и украинском — фронт один. Поэтому я думаю, что проблема русского и украинского языка — это не столько проблема украинцев при общении, сколько повод для политиков разделить и навязать людям какие-то споры", — заявил он.

В качестве доказательства журналист привел пример, как жители Львова разрушили стереотипы луганчанина, который говорит только на русском языке.

"Буквально два дня назад я ездил во Львов, где снимали программу о переселенцах, и повезли туда человека, который всю жизнь прожил в Алчевске (Луганская область, — Ред.). На украинском языке он не говорит, просто не умеет. И в его видении было, что во Львове его не то, что не воспримут, его там нигде не примут. Но когда он зашел в "Краивку", все знают это кафе, где не пускают "москалей", у него легко приняли заказ на русском языке, и мы, таким образом, разрушили стереотипы. А его боязнь говорить по-русски во Львове мы сводим к разговорам политиков. Так кто разделяет народ — сами украинцы или политики?", — задается вопросом журналист.

В тоже время он выступает только "за украиноязычные СМИ, поскольку надо смотреть в корень названия страны, где и язык должен соответствовать этому корню".

У режиссера Ивана Магды иное мнение. По его словам, "язык формирует нацию". Поэтому надо четко разделять разговорный и государственный язык.

"На любом языке можно говорить в быту — немецком, польском, венгерском, но в ситуации, когда идет война с Россией, русский язык должен быть отделен от государственного. Чиновники должны разговаривать на украинском, преподавание в учебных заведениях должно быть на украинском.

Напомним, 19 января 2017 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект "О языке", которым предлагают отменить закон "Об основах государственной языковой политики".

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фото: sostav.ua