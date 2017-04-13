МИД популярно объяснил, почему Самойловой запрещен въезд в Украину

Украина гарантирует равные возможности всем участникам международного песенного конкурса "Евровидение-2017", который состоится в Киеве, но они должны уважать закон.

Об этом МИД Украины пишет в своем микроблоге в Twitter, собщает УНИАН.

В МИДе подчеркнули, что "именно из-за нарушения законодательства Украины конкурсантке от России Ю.Самойловой был запрещен въезд на территорию нашей страны".

Напомним, 22 марта стало известно, что СБУ запретила въезд в Украину Самойловой сроком на три года. Решение было принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины.

Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте "Мир спорта и добра" в оккупированном Россией Крыму.

Генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре угрожала Украине санкциями за запрет Самойловой принимать участие в нынешнем "Евровидении" в Киеве. 23 февраля 2017 года Делтенре подала в отставку с должности директора Европейского вещательного союза, и фактически ее полномочия прекратятся летом, сразу после "Евровидения".

4 апреля, комментируя запрет на въезд Самойловой, президент Петр Порошенко заявил, что Россия сознательно шла на провокацию.

Также напомним, российская компания бургеров предложила миллиард за участие Самойловой в "Евровидении".

62-й конкурс "Евровидение" пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более чем 40 стран.