На период "Евровидения" в центре Киева введут "сухой закон"

В центре Киева на время "Евровидения-2017" запретят продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков, кроме пива в пластиковой таре, в пределах отдельных территорий города.

Соответствующее предложение полиции депутаты поддержали на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Ограничения будут введены с 4 мая по 15 мая на прилегающей к Еврогородку территории (Крещатик) и с 8 по 13 мая вокруг Международного выставочного центра.

"Комиссия по торговле решила поручить Департаменту промышленности исполнительного органа Киевсовета (КГГА) подготовить соответствующее распоряжение", — сказано в сообщении.

Напомним, Киев во время "Евровидения-2017" могут охранять до 10 тыс. правоохранителей.