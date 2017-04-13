Российский телеканал решил бойкотировать "Евровидение-2017" из-за Самойловой

Российский "Первый канал" решил отказаться от трансляции международного песенного конкурса "Евровидение-2017" из-за того, что страна-хозяйка мероприятия — Украина — запретила участнице от РФ Юлии Самойловой въезд на свою территорию.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу телеканала.

По ее данным, Европейский вещательный союз не смог урегулировать вопрос об участии артистки в конкурсе.

"Мы считаем отказ украинской стороны абсолютно необоснованным, причиной его, безусловно, является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении 62-летней истории было объединение людей", — говорится в статье.

Напомним, Служба безопасности Украины на три года запретила Юлии Самойловой въезд в нашу страну. Глава спецслужбы Василий Грицак говорил, что она не только посетила захваченный РФ Крым, но и оставила "следы в соцсетях, где высказывалась по поводу Украины, ее власти".

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что замена Самойловой на другого участника от государства на мероприятии невозможна.

Украинская певица Джамала с песней "1944" победила в "Евровидении-2016", выборов право на проведение конкурса в нашей стране. В 2017-м мероприятие пройдет в столичном Международном выставочном центре, Украину представит рок-группа O.Torvald.