Джамала объяснила, почему украинцам стоит ожидать провокаций РФ на "Евровидении-2017"

Украинская певица Джамала (Сусана Джамаладинова) считает, что украинцам во время международного песенного конкурса "Евровидение-2017" стоит ожидать провокаций РФ, поскольку победа нашей страны в прошлом году сильно задела россиян.

Об этом она рассказала журналистам Reuters, пишет liga.net.

В то же время исполнительница призвала своих соотечественников не позволить России испортить мероприятие.

"Мне кажется, что мы должны ожидать новых провокаций (со стороны РФ — Ред.), потому что наша победа сильно их задела… нужно быть очень осторожными и не поддаваться на провокации", — отметила артистка.

Напомним, Джамала с песней "1944" победила в "Евровидении-2016", выборов право на проведение конкурса в Украине. Шоу пройдет в киевском Международном выставочном центре, в нем будут участвовать десятки стран, РФ от участия отказалась. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал — 13-го. Украину представит рок-группа O.Torvald.