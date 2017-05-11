O.Torvald презентовали видео к песне Time, которую исполнят на "Евровидении"

Группа O. Torvald, которая уже через два дня выступит в финале "Евровидения-2017", создала лирическое видео к песне Time, которую и исполнят в рамках конкурса.

Об этом пишет ТСН.

В видео сами музыканты не появляются, для клипа использованы архивные кадры знаковых событий человечества — и радостных, и трагических. По словам фронтмена группы, видео подчеркивает смысл песни. Музыканты своей композицией призывают ценить каждое мгновенье жизни.

Напомним, ранее режиссер высказался о лидере O.Torvald: очень усердный парень — "прогрызет" любой камень.