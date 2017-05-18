Политолог рассказала, как 12 баллов Украины белорусам на "Евровидении" отнимают у России союзника

12 баллов на музыкальнос конкурсе "Евровидение-2017", которые дуэт из Беларуси NaviBand получил от профессионального жюри из Украины за песню "Гісторыя майго жыцця" (ставшую первой композицией на белорусском языке за всю историю выступлений РБ на "Евровидении") — это свидетельство признания Киевом важного значения Минска как нашего союзника.

Об этом политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно-Белковская рассказала на чате в "Главреде".

"Я думаю, что такой результат был прогнозируемым, исходя из нескольких позиций. Во-первых, номер белорусских участников был на белорусском языке, и это в контексте гибридной политики России воспринимается как заявка на самодостаточность, поэтому и вызывает симпатию", — говорит политолог.

"Во-вторых, Беларусь как союзник для Украины действительно имеет важное значение. Стоит отметить, что ни Беларусь, ни Казахстан как партнеры России по Таможенному союзу не ввели пошлины на украинские товары после вступления в действие Зоны свободной торговли с ЕС. Это была демонстрация того, что Таможенного союза, который проводит единую таможенную политику, нет", — подчеркнула эксперт.

"В-третьих, в плане безопасности позиция Беларуси может для нас быть или сдерживающей российскую агрессию, или, наоборот. Мы знаем, что Беларусь отказалась от открытия российских военных авиабаз, которые могут быть использованы и против самой Беларуси, и против Украины", — напомнила кандидат политических наук.

"Кроме того, насколько мне известно, власти Беларуси заняли принципиальную позицию относительно возможного участия наемников в войне на Донбассе. Российское законодательство на самом деле содержит статьи, которые наказывают граждан за участие в военных конфликтах в других странах, но российские власти придерживаются обратной логики и приветствуют такое участие. А в Беларуси очень жестко к такому относятся, и это действительно карается законом", — подытожила Олеся Яхно-Белковская.

Напомним, ранее эксперт назвала главную угрозу для России.