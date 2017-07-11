Вышел второй тизер сериала о порно с Джеймсом Франко

В Cети появился второй тизер сериала "Двойка", который рассказывает о порноиндустрии Нью-Йорка 1970-1980-х годов.

Видеоролик был опубликован на YouTube-канале HBO, пишет Сегодня.

Над "Двойкой" работают создатели сериала "Прослушка" Дэвид Саймон и Джордж Пелеканус.

Главные роли исполнят американские актеры Джеймс Франко и Мэгги Джилленхол. Франко сыграет сразу двух персонажей — братьев-близнецов Винсента и Фрэнки Мартино, которые по сюжету стали ключевыми фигурами в производстве фильмов для взрослых. Джилленхол выступит проституткой по прозвищу Конфетка.

Премьера проекта состоится на 10 сентября на телеканале HBO.

Напомним, вышел новый тизер "Алисы в Зазеркалье".