Лучшие события июля

12 июля 2017, 10:55

Подборка "Главреда" поможет вам провести время не менее увлекательно даже в пределах города.

Столичная жизнь кипит в любое время года, но особенно много хороших ивентов происходит именно в летний период времени.

Если вы пока не планируете уезжать в отпуск, то наша подборка поможет вам провести время не менее увлекательно даже в пределах города.

 

14.07

Акустический концерт группы Sweet Lane

Old Fashioned Bar  32

https://www.facebook.com/events/467549100273317/?fref=ts

Дуэт талантливых музыкантов Светланы и Артёма, группа Sweet Lane - это мелодичный музыкальный проект, включивший в себя такие жанры как акустика, лёгкий инди, забористое кантри и минимал. Играя только вдвоём, ребятам удаётся достичь максимальной полноты звучания, в чём можно будет убедиться 14 июля на презентации их нового альбома "Satellite" в Old Fashioned Bar.

 

15.07

Вечеринка

L8 Park Midsummer Carnival

L8 Park

https://www.facebook.com/events/1386653484759431

В клубе L8 Park намечается ежегодный летний карнавал, а это значит, что ты сможешь попасть на крутую костюмированную вечеринку и примерить на себя какую-нибудь новую роль с помощью маски или целого наряда. Создавать правильное настроение и качать тело танцевальными вибрациями в этот истинно магический вечер будут резиденты клуба Moses, Capacity House и Shtenge.

 

19.07

Стихи Джаз на Крыше - Майкл Щур

Roof, ул. Сечевых стрельцов, 37-41

https://www.facebook.com/events/1080261965440108

19 июля в Киеве выступит специальный гость из Канады, Майкл Щур. Под джазовый аккомпанемент известный журналист и телеведущий будет читать самые откровенные стихи, когда-либо написанные отечественными поэтами. Мероприятие для аудитории 16+.

 

19.08

Depeche Mode

НСК Олимпийский

https://www.facebook.com/events/262911334106042

Череда крутых июльских концертов Киева начинается именно здесь. 19 июля на сцену НСК Олимпиский выйдут те, кого вы так долго ждали - великие и непревзойдённые Depeche Mode. История этой британской электроник-рок-группы началась в далёком 1980 году, и они до сих пор умудряются не сдавать позиций и оставаться одними из самых востребованных музыкантов в мире. 19 июля вы сможете сами в этом убедиться.

 

21-23.07

Уличная еда

арт-завод Платформа

https://www.facebook.com/events/349064385450992

С 21 по 23 июля в столице состоится новый фестиваль Уличной еды. Ещё больше фудкортов, вкусной еды и напитков, а также крутые фотозоны и развлечения для людей с самыми разными интересами ждут вас в эти три дня на территории арт-завода Платформа.

 

23.07

ГРИБЫ

Dali Park

https://www.facebook.com/events/122308521694362

Долгожданный концерт группы Грибы, которая временно выпала из нашего поля зрения. Парни снова полны сил и готовы зажигать своим фанатов приставучими хитами, от которых коленки непроизвольно подрагиваются и даже вибрируют. Билеты разлетаются как пирожки, потому постарайтесь не упустить свой шанс подпеть "Тает лёд" живому исполнению. Если вам оно, конечно, нужно.

 

27.07

Концерт FOALS

Арт-завод Платформа

https://www.facebook.com/events/116944655509580

Впервые в Украине выступит одна из лучших инди-групп Британии и мира Foals. Ребята записали несколько успешных альбомов, выпустили множество крутых клипов, их музыка играла в наших любимых фильмах и сериалах, а одно из своих видео - на песню "What Went Down" - они даже сняли в Киеве. Ну а теперь парни наконец выступят в украинской столице и представят лучшие песни из истории своего творчества. Ждём с нетерпением.

 

29.07

Billy Talent

Atlas

https://www.facebook.com/events/1910577002487914/

Канадские панк-рокеры Billy Talent с презентацией нового альбома Afraid of heights - снова в Киеве! Место встречи - столичный клуб Atlas. Ребята уже не раз приезжали в Украину, и каждый раз им обеспечивают довольно тёплый приём. Главная особенность этих брутальных рокеров - искренность, философские тексты и бескомпромиссная гражданская позиция. Ну и, конечно же, невероятно энергичная музыка. 

Анастасия Волокита

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события грибы Depeche Mode афиша Анастасия Волокита
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