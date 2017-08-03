В России сняли триллер о жизни Гоголя с элементами эротики

В конце лета на экраны российских кинотеатров выйдет долгожданная первая серия масштабной киноэпопеи, посвященной Николаю Гоголю.

Об этом пишет starhit.

Из-за большого количества откровенных сцен ленту представят в двух вариантах с разными возрастными ограничениями.

На кадрах весьма откровенного содержания запечатлена постельная сцена, в которой главный герой в исполнении Александра Петрова оказывается в постели сразу с двумя девушками. Одну из них сыграла звезда сериала "Деффчонки" Таисия Вилкова (к слову, она впервые снялась обнаженной), а вторую — актриса "Универа" Юлия Франц.

По сюжету картины девушка, с которой целуется Николай Гоголь, внезапно перевоплощается в роковую брюнетку. Впрочем, изменения во внешности партнерши не вызывают сильного удивления у персонажа Александра Петрова. Главный герой постоянно сталкивается с персонажами из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" — казаками, ведьмами, русалками, утопленницами и другими обитателями атмосферного поселка.

"Гоголь. Начало" — это остросюжетный мистический триллер, который станет первой серией масштабной киноэпопеи. В будущем зрителей ожидают еще три фильма, причем каждая новая часть будет появляться с интервалом в месяц.

Из-за большого количества откровенных и жестоких сцен лента выйдет в нескольких вариантах — один из них получил возрастной рейтинг 18+, а другой смогут смотреть лица в возрасте от 16 лет. Кстати, в Минкультуры картину сравнили с голливудским блокбастером "Дэдпул", отличающимся чересчур, по мнению некоторых, "хулиганским" содержанием.

В проекте "Гоголь. Начало" также снялся Олег Меньшиков. Он сыграл роль следователя Якова Гуро, начальника главного героя. Вместе с ним писатель приезжает на Полтавщину, чтобы расследовать загадочные убийства молодых девушек. Кроме того, в работе над картиной приняли участие Евгений Стычкин, Артем Ткаченко, Ян Цапник, Евгений Сытый, Валерий Рыбин и многие другие.

Напомним, в Украине снимут фильм о жизни Симона Петлюры.