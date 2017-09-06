Украинская комедия вошла в первую десятку итальянского проката, опубликовано видео

Украинско-итальянская комедия "Изи" Андреа Маньяни вошел в десятку итальянского кинопроката.

Дистрибьютор, компания Tucker Film, выпустила ленту в 34 городах и провела рекламный тур, в котором приняли участие режиссер Андреа Маньяни и исполнитель главной роли Никола Ночелла. Тур допремьерных показов охватил 12 городов Италии. На показ "Изи" в Риме пришли почти 600 человек. А в Турине и Милане на показы ленты были проданы все места, пишет Gazeta.ua.

По итогам первого уикенда итальянского кинопроката, с 31 августа по 3 сентября 2017 года, "Изи" собрал около 56 тысяч евро. С учетом допремьерных показов касса "Изи" составляла около 60 тыс. евро. Фильм показывали на 35-ти экранах.

В ленте идет речь о 40-летнем итальянце-неудачнике. Мужчина в депрессии. Пытался покончить жизнь самоубийством. Живет с мамой. С карьерой гонщика "Формулы-1" распрощался, поскольку уснул на гонках. Его брат Фило поручает ему перевезти тело погибшего украинского гастарбайтера-маляра Тараса в карпатское село. Однако на границе его никто не встречает. Исидоро решает самостоятельно искать в Украине родственников Тараса. Во время путешествия гоняет на катафалке, соревнуясь на украинских дорогах со случайным Mercedes. Плавает по реке на гробу и убегает от наших полицейских в окно туалета.

"Изи" — это первая официальная копродукции Украины с Италией на государственном уровне. Фильм поддержали Государственное агентство Украины по вопросам кино и Министерство культуры Италии. Большая часть съемок проходила на территории Украины. Десятая часть съемок прошла в Италии.

В широкий украинский прокат "Изи" выходит 14 сентября.

Напомним, в сентябре в украинский прокат выходит фильм ужасов по роману писателя Стивена Кинга "Оно" о клоуне Пеннивайзе, уничтожающем детей с помощью их сокровенных кошмаров.

Видео: TrailersUA