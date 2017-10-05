Названо имя обладателя Нобелевской премии по литературе

Нобелевскую премию по литературе за 2017 год вручили британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро.

Об этом сообщил Нобелевский комитет на своей странице в Twitter.

Исигуро известен по романам "Остаток дня", "Не отпускай меня" и "Погребенный великан".

Награду присудили за то, что он в своих "романах необыкновенной эмоциональной силы раскрыл пропасть под иллюзорным ощущением связи с миром".

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Literature is awarded to the English author Kazuo Ishiguro pic.twitter.com/j9kYaeMZH6 — The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 жовтня 2017 р.

Напомним, ранее стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине — американские ученые Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг. Они удостоились награды за открытие молекулярных механизмов, которые контролируют циркадные ритмы.

Также уже объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физике. Эту награду завоевали также исследователи из США: Кип Торн, Райнер Вайсс и Барри Бэрриш, которые сумели экспериментально обнаружить гравитационные волны.

"Нобелевку" по химии присудили Жаку Дюбоше, Йоахиму Франку и Ричарду Хендерсону за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структуры биомолекул в растворе.

Торжественная церемония вручения награды пройдет 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, в Стокгольме. Размер премии в 2017 году увеличен до 9 миллионов шведских крон — 1,12 миллиона долларов.