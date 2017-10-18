"Дело Вайнштейна" по-русски. Западные СМИ рассказали о сексуальном насилии в Большом театре

С незапамятных времен режиссеры театра и кино, богатые меценаты, балетмейстеры и преподаватели актерского мастерства в России требовали секса от молодых актрис, балерин и студенток в обмен на роль в кино, в пьесе или повышение в балетной труппе.

Об этом в американском издании The Daily Beast пишет Анна Немцова, перевод статьи которой публикует InoPressa.ru.

По словам Немцовой, "дело киномагната Харви Вайнштейна в Америке дает нам повод заглянуть в это грязный мир" в России. Как говорится в статье, "если в случае домашнего насилия активисты добиваются для женщин дополнительных механизмов защиты, то российские актрисы и балерины предпочитают замалчивать вопрос и избегают обнародования своих болезненных историй как чего-то постыдного, пачкающего, даже как предательства своего творческого сообщества".

Журналистка взяла интервью у трех московских актрис театра и кино — "каждая из них была жертвой сексуальных домогательств со стороны известных режиссеров, которым было соответственно 62, 74 и 82 года. Ксения вспомнила, как на втором курсе московского театрального университета ходила на собеседование в офис известного режиссера (она предпочла, чтобы его имя не упоминалось). Режиссер был на 40 лет старше студентки. "Он закрыл дверь и велел мне раздеваться, — рассказала Ксения. — Я спросила зачем, и он немедленно меня выгнал, крича с раздражением, что его не интересуют актрисы, которые задают вопросы, вместо того чтобы делать что говорят".

"Несколько лет назад самый крупный театр страны, Большой — сцена, которую большинство балерин и музыкантов считают "храмом сценического искусства", — оказался в центре постыдного скандала, — продолжает Немцова. — Бывшая прима-балерина Анастасия Волочкова публично обрисовала жизнь в стенах Большого как печальный опыт на одном из самых популярных российских телеканалов — НТВ. Волочкова, которой сейчас 41, заявила, что генеральный директор театра "превратил Большой в гигантский бордель", где балерины были вынуждены оказывать интимные услуги финансовым покровителям театра".

"Позднее, когда ее обвинения были широко растиражированы, многие обвинили Волочкову в том, что она портит репутацию труппы", — пишет Немцова. "Честно говоря, мне все равно, что они говорят или думают обо мне", — заявила Волочкова изданию, признав, что во время своей карьеры в Большом она посещала "гала-вечера", организованные для балерин и богатейших мужчин России.

"Ее заявление, что Большой был "борделем", возможно, слишком сильное, — комментирует Немцова. — Балерины могут сказать "нет" и все же сохранить работу. Но часть истории Волочковой, несомненно, была правдой".

Журналистка побеседовала с балеринами об особых вечеринках после выступлений, которые проводились в Лондоне и Дубае. "Как и в случае актрис, не все балерины согласились вступить в интимные отношения со своими обидчиками, и одной из солисток Большого, Анастасии, пришлось громко послать "к черту" российского олигарха на вечеринке в Лондоне — так громко, что все в комнате могли это слышать; и даже после этого она не потеряла работу", — говорится в статье.

"Большинство театральных режиссеров-мужчин считает, что если актрисы становятся жертвами сексуального насилия, то это вина жертвы. Пока существует такой предрассудок, российский театр будет заметать под ковер проблему сексуальных домогательств — стыдный и уродливый фон для блестящего российского сценического искусства", — заключает автор.

Напомним, украинская гимнастка, дважды чемпионка Олимпиады-1992 Татьяна Гуцу тоже заявила, что стала жертвой сексуального насилия. По ее словам, более 20 лет назад ее изнасиловал белорусский гимнаст, шестикратный олимпийский чемпион того же года Виталий Щербо.

фото: thedailybeast.com