Эротическая новинка. В Сети появился трейлер продолжения "50 оттенков серого"

В Интернете появился новый трейлер продолжения экранизации эротического романа Э. Л. Джеймс "50 оттенков серого" - третьей части фильма с названием "50 оттенков свободы".

В заключительной части картины герои Анастейша Стил и Кристиан Грей женятся. Пара переезжает в новый дом, где продолжают сексуальные эксперименты. Но Анастейшу начинает преследовать ее бывший работодатель, жаждущий мести.

Эротическая картина выйдет на широкие экраны накануне Дня всех влюбленных, 8 февраля, 2018-го года.