Вакарчук рассказал свою семейную историю о Голодоморе

Лидер украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук рассказал, что его бабушка Нина пережила Голодомор.

После трагедии она "до конца жизни не могла есть черный хлеб", говорится в Twitter-аккаунте певца.

"Когда я вспоминаю ее, я понимаю, какую страшную травму получила тогда Украина. Не имеем права забыть!", — подчеркнул артист.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что 14 стран на уровне парламентов признали Голодомор геноцидом, и украинские дипломаты продолжают доносить истину народам всего мира.

Напомним, в 1932-1933 годах украинцы пережили Голодомор, погибли более четырех миллионов наших соотечественников. Голод признали геноцид народа, осуществляемым тоталитарным коммунистическим режимом СССР. Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине чтят память его жертв.