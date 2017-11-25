Вакарчук рассказал свою семейную историю о Голодоморе

Украина получила страшную травму, отметил лидер "Океану Ельзи".
Лидер украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук рассказал, что его бабушка Нина пережила Голодомор.
После трагедии она "до конца жизни не могла есть черный хлеб", говорится в Twitter-аккаунте певца.
"Когда я вспоминаю ее, я понимаю, какую страшную травму получила тогда Украина. Не имеем права забыть!", — подчеркнул артист.
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что 14 стран на уровне парламентов признали Голодомор геноцидом, и украинские дипломаты продолжают доносить истину народам всего мира.
Напомним, в 1932-1933 годах украинцы пережили Голодомор, погибли более четырех миллионов наших соотечественников. Голод признали геноцид народа, осуществляемым тоталитарным коммунистическим режимом СССР. Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине чтят память его жертв.