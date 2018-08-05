"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган

История, упоительная в своей абсурдности.
В РФ, в Астраханской области, житель села Пироговка решил отрезать свой половой орган, который якобы инопланетяни испортили вживленным чипом.
Соответствующее сообщение было опубликовано на портале «Пункт-А». Согласно обнародованным данным, инцидент произошел в пшеничном поле между селом Пироговка и трассой. Спасать жизнь «контактеру с пришельцам» пришлось медикам. В конечном итоге им пришлось вовсе ампутировать «развороченный» ножом мужчины пенис.
Кроме того, «пострадавшему от пришельцев» придется пройти курс лечения у психиатров.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Индонезии мужчина убил, отрезал и сьем пенис начальника из-за невыплаты зарплаты.