"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган

Иллюстативное фото

В РФ, в Астраханской области, житель села Пироговка решил отрезать свой половой орган, который якобы инопланетяни испортили вживленным чипом.

Соответствующее сообщение было опубликовано на портале «Пункт-А». Согласно обнародованным данным, инцидент произошел в пшеничном поле между селом Пироговка и трассой. Спасать жизнь «контактеру с пришельцам» пришлось медикам. В конечном итоге им пришлось вовсе ампутировать «развороченный» ножом мужчины пенис.

Кроме того, «пострадавшему от пришельцев» придется пройти курс лечения у психиатров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Индонезии мужчина убил, отрезал и сьем пенис начальника из-за невыплаты зарплаты.