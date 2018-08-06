В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд

Благодарю повсеместному распространению широкополосного интернера, порнофильмы стали достоянием, без преувеличения, миллиардов людей по всей Земле.

Журналисты портала «Обозреватель» составили рейтинг самых красивых порнозвезд мира.

На первой строчке расположилась Саша Грей (Марина Энн Хэнцис), которая, несмотря на то, что уже семь лет не снимается, для фанатов по-прежнему является воплощением понятия «порнозвезда».

Тори Блэк (Николь Чапман) – реальная «стахановка» порнокино. Девушка успела сняться в более трехсот фильмах получила несколько порно-«Оскаров» (AVN Awards).

Тиган Пресли. Девушка некогда начала сниматься в фильмах для взрослых, чтобы «насолить» своему парню-тунеядцу. Карьера сложилась успешно и теперь Пресли является совладелицей порностудии The Search for Sun Goddess XXX.

Санни Леоне (Карен Малхотра). Канадка с индийскими корнями, прежде чем податься в порноактрисы, работала в пекарне, автомастерской, налоговой полиции и социальной службе. По большей части Леоне снималась в лесбийских сценах, сделав исключение только для жениха − Мэтта Эриксона.

Рокси Рейнольдс (Шанель Сандерс). Девушка-афроамериканка пришла в порно, будучи звездой стриптиза. Но и новом поприще она преуспела и отснялась в ста полнометражных фильмах.

Бри Олсон (Рэйчел Мари Оберлин). Девушка родилась в семье выходцев из Украины, которые эмигрировали в США много ле назад. Она хотела стать звездой порно с 15 лет, но из-за сурового американского законодательства начала сниматься только на третьем десятке лет. Олсон быстро прославилась и даже какое-то время жила с голливудским актером Чарли Шином.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российская порнозвезда рассказала, как лучше всего заниматься сексом в авто.