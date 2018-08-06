В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем

Иллюстративное фото

Жительница города Ньюбери (Великобритания) устроила незнакомцу сеанс орального секса в поезде, но забыла об этом и вспомнила только тогда, когда увидела себя на полицейском видео.

Соответствующее сообщение было опубликовано журналистами британского таблоида Daily Mail. Согласно их данным, 43-летняя Аманда Барроу после обнародованного видеоролика пришла в полицию с повинной. В суде женщина заявила о том, что была в крайне нетрезвом состоянии и не помнит произошедшего.

Очевидцем орального секса стал 16-летний пассажир поезда. Он же и вызвал полицейских.

В конечном итоге Барроу приговорили к 120 часам неоплачиваемых общественных работ, 15 суткам в реабилитационном центре, а также выплате штрафа.

Напомним, ранее сообщалось о том, что парочка устроила секс-вечеринку в здании банка.