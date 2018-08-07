У всех на виду и под пивко: в Сеть выложили видео, как парочка решила заняться сексом в московском метро

В московском метро парочка решила заняться сексом.

В московском метро парочка решила заняться сексом, так и не доехав до дома, то есть прямо в вагоне.

Дело было не в час-пик, однако людей вокруг хватало. При этом большинство просто игнорировало происходящее или даже снимало на видео (одно из которых позднее и попало в Сеть).

Вмешаться решился лишь пожилой пенсионер, который, видимо, привык жить по правилу, что «в СССР секса нет», а в общественном метро – тем более.

Примечательно, что фактом такого облома от пенсионера больше возмутилась девушка, чем ее друг: именно она чуть ли не полезла в драку с пожилым мужчиной, а вот парень больше беспокоился за свое пиво.

Как сообщалось, жительница города Ньюбери (Великобритания) устроила незнакомцу сеанс орального секса в поезде, но забыла об этом – и вспомнила только тогда, когда увидела себя на полицейском видео.

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