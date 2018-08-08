В Киеве парочка пыталась разломать качели во время секса: опубликовано откровенное фото

Илллюстративное фото

Во всемирной Сети опубликовали снимок парочки, которая невозбранно занималась сексом среди белого дня в столице Украины.

В интернет фото попало через канал «Х*евый Киев» мессенджера Telegram.

«Крылатые качели» на Соломе. Доброго утра вам!», - именно так был подписан снимок.

На фото видно девушку с задранным подолом платья, лежащей на качелях в практически коленно-преклоненной позе, а также стоящего сзади и ублажающего ее парня.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Запорожье парочка занялась сексом прямо на пляже, а также о том, что мужчина и женщина «любили» друг друга в офисе киевской радиостанции.