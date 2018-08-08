В Киеве парочка пыталась разломать качели во время секса: опубликовано откровенное фото

Секс - он ведь как любовь из старого шлягера. Нагрянет в любой момент - даже когда его совсем не ждешь и в неподходящем месте.
Во всемирной Сети опубликовали снимок парочки, которая невозбранно занималась сексом среди белого дня в столице Украины.
В интернет фото попало через канал «Х*евый Киев» мессенджера Telegram.
«Крылатые качели» на Соломе. Доброго утра вам!», - именно так был подписан снимок.
На фото видно девушку с задранным подолом платья, лежащей на качелях в практически коленно-преклоненной позе, а также стоящего сзади и ублажающего ее парня.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Запорожье парочка занялась сексом прямо на пляже, а также о том, что мужчина и женщина «любили» друг друга в офисе киевской радиостанции.