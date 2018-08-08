В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео

В Великобритании среди бела дня раскованная парочка занялась сексом на детском поле для игры в крикет.

Соответствующий видеоролик опубликовали журналисты британского таблоида The Sun. Согласно обнародованным данным, происшествие произошло в одном из парков Лидса.

По информации издания, взбешенные горожане несколько раз звонили по телефону в экстренные службы. Однако полицейские прибыли в парк лишь тогда, когда любовники уже скрылись.

Однако позднее их все же удалось задержать – во время поездки по Лидсу. Женщину арестовали за вождение в нетрезвом виде.

Напомним, ранее сообщалось о том, что парочка занялась сексом в салоне летящего в Мексику самолета.