Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу

Теперь похотливый священнослужитель почти наверняка отправится "греть нары".
Учитель, работавший в одной из христианских школ в штате Флорида (США) занялся оральным сексом в церкви со школьницей.
Соответствующее сообщение опубликовало авторитетное американское издание New York Post. Согласно обнародованным данным, 59-летний Роберт Рассел Браунинг сдался сотрудникам полиции после того, как к правоохранителям обратился отец школьницы.
Мужчина заявил, что обнаружил крайне откровенную переписку своей дочери и педагога, в которой были в том и числе и их обнаженные снимки.
Девочка рассказала на допросе в полиции, что добровольно занялась сексом с учителем.
Суд поместил Браунинга под стражу. Расследование продолжается.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в США учитель попался на сексе с несколькими школьницами.