Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу

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Учитель, работавший в одной из христианских школ в штате Флорида (США) занялся оральным сексом в церкви со школьницей.

Соответствующее сообщение опубликовало авторитетное американское издание New York Post. Согласно обнародованным данным, 59-летний Роберт Рассел Браунинг сдался сотрудникам полиции после того, как к правоохранителям обратился отец школьницы.

Мужчина заявил, что обнаружил крайне откровенную переписку своей дочери и педагога, в которой были в том и числе и их обнаженные снимки.

Девочка рассказала на допросе в полиции, что добровольно занялась сексом с учителем.

Суд поместил Браунинга под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США учитель попался на сексе с несколькими школьницами.