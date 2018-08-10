В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"

Фотограф Михаил Тарасов выложил очередную часть своего проекта, в ходе которого он снимает моделей-«любовниц» − обнаженных либо в откровенном белье.

«Мои съемки − не пошлятина. Часто это искусство. Чтобы поймать кадр, проходят часы. Часто я могу не помнить имени модели, но вспомню удачный кадр с ней», − цитирует его портал «Газета.юа».

Всех фотографируемых моделей Тарасов называет «любовницами» − мол, ему так гораздо проще снимать, а девушки гораздо лучше раскрываются перед объективом.

«Любовницам признаются в самых сокровенных мечтах, с ними можно пробовать все. Женщина в роли любовницы раскрывается. Люблю этот жанр», − замечает фотограф.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мужчина отснял полуголых моделей на крыше высотки.