В Крыму запретили использование пиротехники

Крымское управления МЧС призывает туристов и жителей региона воздержаться от использования пиротехники в связи с чрезвычайно высокой пожарной опасностью. Об этом информирует УНИАН. Бойцы МЧС предупредили «всех руководители баров и ресторанов, которых в Крыму насчитывается более 500», о запрете использования пиротехники в пожароопасный период. Сотрудники госпожнадзора проводят рейды для выявления граждан, использующих пиротехническую продукцию в местах повышенной пожароопасности. За нарушения им грозит штраф.