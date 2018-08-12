В Сети соцреклама с украинскими классиками вызвала шквал юмора

Реклама ЛОГА вызвала резонанс / Фото: Facebook/Рагу.лі

В Львовской облгосадминистрации создали рекламу с украинскими классиками, которая должна призвать граждан соблюдать правила дорожного движения. Не совсем уместные подписи под портретами изрядно повеселили пользователей Сети.

«Креатив, который просто требует продолжения. Леся Украинка "Чтобы не плакать, я тормозила на пешеходных переходах". Предлагайте дальше», - предложили в Facebook-сообществе "Рагу.ли".

Комментаторы начали активно предлагать свои варианты, упражняясь в знании украинской литературы. Некоторые демонстрировали истинные шедевры юмора и сатиры. И многие сошлись во мнении, что эти варианты более точно попадают в цель, нежели инициатива ЛОГА.

/ Фото: Facebook/Рагу.лі

/ Фото: Facebook/Рагу.лі

/ Фото: Facebook/Рагу.лі

/ Фото: Facebook/Рагу.лі

На сообщение в соцсетях отреагировала руководитель департамента внутренней и информационной политики ЛОГА Ольга Березюк, которая опубликовала еще один вариант социальной рекламы с Лесей Украинкой, однако признала, что варианты людей гораздо интереснее.

/ Фото: Facebook/Рагу.лі

Напомним, социальная реклама от Генеральной прокуратуры, которую бесплатно начали транслировать многие всеукраинские СМИ, вызвала недоумение пользователей социальных сетей.