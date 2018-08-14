"И никто не откажет". В Англии выпустили пиво, "разжигающее" в людях желание секса

То самое пиво / Cerne Abbas

Сотрудники английской компании Cerne Abbas выпустили уникальное пиво, которое «позволит чаще и лучше заниматься сексом».

Соответствующее сообщение было опубликовано британским таблоидом The Sun.

По словам пивоваров, новый продукт получил название Watercress Warrior и работает как природный афродизиак.

Особые свойства напитка решено было «подтвердить» этикеткой, на которой вместо традиционных логотипов изображается древний воинствующий мужчина с возбужденным пенисом. Главным секретом этого пива, по словам сотрудников Cerne Abbas, считается особый способ переработки листьев кресс-салата (растение семейства крестоцветных – «Главред») и родниковой воды.

Напомним, ранее ученые рассказали о том, от каких болезней помогает распитие пива, а также сообщалось о том, что появилось "космическое пиво".